2020-04-06T15:23:20+03:00
Происшествия

«Меня очень сильно разозлили». Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры

В отношении нее составлено два административных материала [Видео]
Лилия Абибулаева
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Материалы направлены в Ленинский районный суд. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюМатериалы направлены в Ленинский районный суд. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В воскресенье, 5 апреля, 28-летняя жительница Перми атаковала здание краевой прокуратуры. Девушка вырвала металлическую табличку и стала бить по окнам. В результате пермячка разбила 4 окна.

Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры.

Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии и доставили в Ленинский отдел полиции. Там в отношении девушки составили два административных материала по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия населения»

Девушка признала, что была пьяна.

- Меня сильно разозлили и от бессилия и злости я решила, что нужно так сделать, - ответила нарушительница.

Материалы направлены в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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