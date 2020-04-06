«Меня очень сильно разозлили». Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры
В воскресенье, 5 апреля, 28-летняя жительница Перми атаковала здание краевой прокуратуры. Девушка вырвала металлическую табличку и стала бить по окнам. В результате пермячка разбила 4 окна.
Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры.
Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии и доставили в Ленинский отдел полиции. Там в отношении девушки составили два административных материала по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия населения»
Девушка признала, что была пьяна.
- Меня сильно разозлили и от бессилия и злости я решила, что нужно так сделать, - ответила нарушительница.
Материалы направлены в Ленинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU