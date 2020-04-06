«Меня очень сильно разозлили». Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры

6 Апр 2020 2020-04-06T15:23:20+03:00

В отношении нее составлено два административных материала [Видео]

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В воскресенье, 5 апреля, 28-летняя жительница Перми атаковала здание краевой прокуратуры. Девушка вырвала металлическую табличку и стала бить по окнам. В результате пермячка разбила 4 окна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/771280" frameborder="0"></iframe> Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры.

Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии и доставили в Ленинский отдел полиции. Там в отношении девушки составили два административных материала по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия населения»

Девушка признала, что была пьяна.

- Меня сильно разозлили и от бессилия и злости я решила, что нужно так сделать, - ответила нарушительница.

Материалы направлены в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU