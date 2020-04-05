«Вырвала ограждение и стала бить окна». Пермячка атаковала здание краевой прокуратуры
Утром в воскресенье, 5 апреля, в Ленинском районе жительница Перми атаковала здание краевой прокуратуры. Пермячка пыталась разбить окна на первом этаже ведомства. Об этом сообщили пермяки в группе «Мой город – Пермь»
Пермячка атаковала здание краевой прокуратуры .
- Человек вырвал металлические ограждения на территории здания краевой Прокуратуры и стал разбивать ими окна здания. Через несколько минут его скрутили сотрудники охраны, - сообщили очевидцы.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что личность нарушительницы удалось установить. Ей оказалась 28-летняя местная жительница. По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU