2020-04-05T11:28:22+03:00
Происшествия

«Вырвала ограждение и стала бить окна». Пермячка атаковала здание краевой прокуратуры

Женщину задержали сотрудники охраны[видео]
Лилия Абибулаева
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По факту проводится проверка. Фото: Скриншот с видео в группе "Мой город - Пермь"По факту проводится проверка. Фото: Скриншот с видео в группе "Мой город - Пермь"
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Утром в воскресенье, 5 апреля, в Ленинском районе жительница Перми атаковала здание краевой прокуратуры. Пермячка пыталась разбить окна на первом этаже ведомства. Об этом сообщили пермяки в группе «Мой город – Пермь»

Пермячка атаковала здание краевой прокуратуры .

- Человек вырвал металлические ограждения на территории здания краевой Прокуратуры и стал разбивать ими окна здания. Через несколько минут его скрутили сотрудники охраны, - сообщили очевидцы.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что личность нарушительницы удалось установить. Ей оказалась 28-летняя местная жительница. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вырвала ограждение и стала бить окна». Пермячка атаковала здание краевой прокуратуры
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