В Перми все парковки до конца апреля будут бесплатными
В четверг, 2 апреля, Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. В Перми также продлеваются нерабочие дни, а также сохраняется режим строгой самоизоляции. В связи с этим все парковки города с 3 апреля по 30 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.
Напомним, ранее мы писали о том, что двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно. В целях безопасности в больницу граждан отправят судебные приставы, медицинские работник и сотрудники полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU