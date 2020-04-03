В Перми все парковки до конца апреля будут бесплатными

3 Апр 2020 2020-04-03T10:22:51+03:00

С 3 апреля по 30 апреля все парковки в центре города будут бесплатными. Фото: Василий Вахрин

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В четверг, 2 апреля, Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. В Перми также продлеваются нерабочие дни, а также сохраняется режим строгой самоизоляции. В связи с этим все парковки города с 3 апреля по 30 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.

Напомним, ранее мы писали о том, что двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно. В целях безопасности в больницу граждан отправят судебные приставы, медицинские работник и сотрудники полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU