2020-04-03T10:15:49+03:00
Общество

Двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно

Их госпитализируют судебные приставы
Лилия Абибулаева
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Пермяки отказывались ехать в больницу добровольноПермяки отказывались ехать в больницу добровольноФото: Василий Вахрин
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В Мотовилихинском районе суд удовлетворил два иска о принудительной госпитализации граждан с подозрением на коронавирус. Пермяки отказывались ехать в больницу добровольно.

В целях безопасности в больницу граждан отправят судебные приставы, медицинские работник и сотрудники полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники пермской инфекционной больницы госпитализированы с подозрением на коронавирус. На данный момент в Пермском крае 20 подтвержденных случаев коронавируса. Из них - 15 пациентов проходит лечение, 3 человек выздоровело, 2 летальных исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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