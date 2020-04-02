2020-04-02T16:37:51+03:00
Общество

Авиакомпания «S7 Airlines» отменяет рейс из Перми в Москву

Меры приняты из-за эпидемиологическая ситуация
Лилия Абибулаева
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Более подробную информацию можно получить в справочной службе аэропортаБолее подробную информацию можно получить в справочной службе аэропортаФото: Василий Вахрин
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Во всей России введен режим строгой изоляции, людям запрещено выходить на улицу без особой надобности, а границы между регионами постепенно закрываются. Так, в связи с эпидемиологической ситуацией авиакомпания «S7 Airlines» отменила вечерний рейс из Перми в Москву 2 и 3 апреля.

С7 1157/1158 Шереметьево – Пермь – Домодедово 02.04.2020 – 03.04.2020

Более подробную информацию можно получить в справочной службе аэропорта: +7 (342) 299-17-71.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет Москва-Пермь в воздухе подал сигнал тревоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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