2020-04-02T12:07:08+03:00
Общество

В Пермском крае повысили социальные выплаты пенсионерам

Увеличения коснутся 69,3 тысяч
Лилия Абибулаева
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Это существенно выше индексации за последние годыЭто существенно выше индексации за последние годыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С 1 апреля в Пермском крае увеличены пенсии по старости, по инвалидности, для детей, потерявших кормильца и для детей, оба родителей которых неизвестны.

В пресс-службе правительства сообщили, что в Пермском крае увеличение коснется 69,3 тысяч пенсионеров. Ежемесячные расходы на доплату по социальным пенсиям в Прикамье увеличатся на 40 миллионов рублей.

Это существенно выше индексации за последние годы: в 2019 году прибавка составляла 2%, в 2018 году - 2,9%.

Социальная пенсия положена тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Она назначается на 5 лет позже, чем страховая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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