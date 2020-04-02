В Перми машина такси врезалась в ограждение
Авария произошла утром 2 апреля
В результате столкновения у автомобиля сильно помялся капот.Фото: Instagram @chp_59
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В Дзержинском районе Перми произошла авария с автомобилем такси. В районе ДКЖ, недалеко от туннеля автомобиль такси врезался в ограждение. Пользователи социальных сетей сообщают, что авария произошла утром 2 апреля.
В результате столкновения у автомобиля сильно помялся капот. Наличие пострадавших не уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек. Вечером в воскресенье, 29 марта, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU