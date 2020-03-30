«Зажало в машине». В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек
В Перми рядом с остановкой «Гознак» произошла авария. Вечером в воскресенье, 29 марта, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек.
По сообщению очевидцев, авария произошла вечера 22: 00. Автобус без пассажиров столкнулся с легковушкой. Машину зажало между забором и автобусом. В результате ДТП находившихся в легковушке зажало. По сообщению очевидцев, пострадал один человек, чтобы его достать пришлось разрезать автомобиль. Пострадавшего передали медикам.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU