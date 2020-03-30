«Зажало в машине». В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек

30 Март 2020 2020-03-30T07:39:12+03:00

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В Перми рядом с остановкой «Гознак» произошла авария. Вечером в воскресенье, 29 марта, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/769543" frameborder="0"></iframe> В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек.

По сообщению очевидцев, авария произошла вечера 22: 00. Автобус без пассажиров столкнулся с легковушкой. Машину зажало между забором и автобусом. В результате ДТП находившихся в легковушке зажало. По сообщению очевидцев, пострадал один человек, чтобы его достать пришлось разрезать автомобиль. Пострадавшего передали медикам.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU