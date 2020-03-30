2020-03-30T07:39:12+03:00
Происшествия

«Зажало в машине». В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек

Авария произошла в Индустриальном районе [Видео]
Лилия Абибулаева
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Авария произошла около остановки "Гознак" Фото: Instagram @chp_59Авария произошла около остановки "Гознак" Фото: Instagram @chp_59
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В Перми рядом с остановкой «Гознак» произошла авария. Вечером в воскресенье, 29 марта, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек.

По сообщению очевидцев, авария произошла вечера 22: 00. Автобус без пассажиров столкнулся с легковушкой. Машину зажало между забором и автобусом. В результате ДТП находившихся в легковушке зажало. По сообщению очевидцев, пострадал один человек, чтобы его достать пришлось разрезать автомобиль. Пострадавшего передали медикам.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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