Жители Пермского края остались без тепла и воды из-за прорыва магистрали
Без воды остались 12 домов и поликлиника
Жителей попросили соблюдать меры безопасности и проявить терпение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:
В среду, 1 апреля, в микрорайоне Заводской Кунгуре произошел прорыв магистрали. Из-за этого местные жители остались без тепла и воды. Как сообщает Кунгурская служба спасения водоснабжение и тепло пропало в 12 домах и поликлинике №2.
На месте проводились ремонтно-восстановительные работы. Жителей попросили соблюдать меры безопасности и проявить терпение.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции. Это должны контролировать главы муниципалитетов
ИСТОЧНИК KP.RU