Жители Пермского края остались без тепла и воды из-за прорыва магистрали

2 Апр 2020 2020-04-02T06:15:00+03:00

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В среду, 1 апреля, в микрорайоне Заводской Кунгуре произошел прорыв магистрали. Из-за этого местные жители остались без тепла и воды. Как сообщает Кунгурская служба спасения водоснабжение и тепло пропало в 12 домах и поликлинике №2.

На месте проводились ремонтно-восстановительные работы. Жителей попросили соблюдать меры безопасности и проявить терпение.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции. Это должны контролировать главы муниципалитетов

ИСТОЧНИК KP.RU