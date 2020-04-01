В Прикамье наказали 14 компаний за нарушения, связанные с угрозой распространения коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T14:50:41+03:00

Рестораны и кафе продолжили работать, несмотря на ограничительные меры

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае суд рассмотрели 14 дел о нарушениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Рестораны, кафе и объекты розничной торговли продолжили работать, несмотря на принятые ограничительные меры.

За невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства деятельность предприятий была приостановлена на срок до 50 дней.

Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция выявила нарушения в сфере ограничения продажи алкоголя. Виновных привлекли к административной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU