В Прикамье наказали 14 компаний за нарушения, связанные с угрозой распространения коронавируса
В Пермском крае суд рассмотрели 14 дел о нарушениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Рестораны, кафе и объекты розничной торговли продолжили работать, несмотря на принятые ограничительные меры.
За невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства деятельность предприятий была приостановлена на срок до 50 дней.
Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция выявила нарушения в сфере ограничения продажи алкоголя. Виновных привлекли к административной ответственности
ИСТОЧНИК KP.RU