2020-04-01T11:33:16+03:00
Происшествия

В Перми полиция выявила нарушения в сфере ограничения продажи алкоголя

Виновных привлекли к административной ответственности
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В 13 проверенных объектах на территории Перми продавали алкоголь в неположенное время.В 13 проверенных объектах на территории Перми продавали алкоголь в неположенное время.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми ввели ограничения продажи алкоголя. Так, приобрести спиртное можно только с 11:00 до 20:00.

За последние сутки сотрудники полиции выявили нарушения ограничения. В 13 проверенных объектах на территории Перми продавали алкоголь в неположенное время.

- Помимо этого, в ходе рейда полицейские выявили еще 4 нарушения в сфере продажи алкогольной продукции, связанных с отсутствием лицензии и необходимых сопроводительных документов. Все виновники привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье наказали 14 компаний за нарушения, связанные с угрозой распространения коронавируса
В Перми вступили в силу изменения маршрутной сети общественного транспорта
Дмитрий Махонин обратился к жителям Пермского края за день до полной изоляции
В Минздраве Прикамья сообщили подробности о смерти пермской журналистки Анастасии Петровой
В Перми с высоты упала женщина
Отменят ли празднование 9 мая 2020 в Перми из-за коронавируса: состоится ли Парад Победы и салют
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
В Пермь доставили еще два трамвая «Львенок»
Можно ли выходить в магазин или аптеку без маски во время самоизоляции в Перми
В Перми полиция выявила нарушения в сфере ограничения продажи алкоголя
В краевой прокуратуре рекомендуют сообщать о нарушении закона в режиме самоизоляции
У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус
Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса
Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома
Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг
В Прикамье 3467 человек находятся на домашнем карантине
Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках
В Пермском крае готовят более 1800 коек для приема больных с коронавирусом
Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя
Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета
Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции
В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными
В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт