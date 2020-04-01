В Перми полиция выявила нарушения в сфере ограничения продажи алкоголя

1 Апр 2020 2020-04-01T11:33:16+03:00

В 13 проверенных объектах на территории Перми продавали алкоголь в неположенное время. Фото: Василий Вахрин

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В Перми ввели ограничения продажи алкоголя. Так, приобрести спиртное можно только с 11:00 до 20:00.

За последние сутки сотрудники полиции выявили нарушения ограничения. В 13 проверенных объектах на территории Перми продавали алкоголь в неположенное время.

- Помимо этого, в ходе рейда полицейские выявили еще 4 нарушения в сфере продажи алкогольной продукции, связанных с отсутствием лицензии и необходимых сопроводительных документов. Все виновники привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU