В Перми с высоты упала женщина

1 Апр 2020 2020-04-01T13:10:29+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с четвертого этажа дома на улице Делегатской упала женщина. Пермячка получила серьезные травмы.

Несчастный случай произошел в 8:47 31 марта. На место происшествия вызвали медиков. Врачи «скорой помощи» осмотрели 56-летнюю женщину и отправили ее в городскую больницу №6.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прохожие задержали мужчину с ножом, который напал на пенсионерку. Преступник набросился на женщину сзади

ИСТОЧНИК KP.RU