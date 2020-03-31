2020-03-31T11:07:08+03:00
Происшествия

«Услышали громкий крик». В Перми прохожие задержали мужчину с ножом, который напал на пенсионерку

Преступник набросился на женщину сзади
Лилия Абибулаева
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Мужчина дождался, когда женщина снимет деньги, достал нож и напал на нее сзади.Мужчина дождался, когда женщина снимет деньги, достал нож и напал на нее сзади.Фото: Василий Вахрин
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Пермяки задержали вооруженного грабителя. На прошлой неделе жительница Индустриального района пошла в банк, чтобы снять крупную сумму денег. За ней проследил 39-летний местный житель.

Мужчина дождался, когда женщина снимет деньги, достал нож и напал на нее сзади. 70-летняя пенсионерка сильно закричала. Мольбы о помощи услышали прохожие и подбежали к ней на помощь.

Одним из прохожих оказался сотрудник МЧС.

- В тот день я находился в отпуске, - рассказывает Сергей, - проезжал на автомобиле по улице Карпинского, увидел потасовку и решил вмешаться. Когда подбежал ближе понял, что на пенсионерку напали. В тот момент налетчика повалил на землю второй прохожий. Мы обезвредили преступника, убрали из его рук нож, а затем завели его в близлежащее здание и вызвали полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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