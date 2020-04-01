В Пермь доставили еще два трамвая «Львенок»

1 Апр 2020 2020-04-01T12:27:10+03:00

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В Пермь привезли два новых трамвая. Об этом сообщает издание «Business Class».

Согласно контракту, осталось доставить в Пермь еще одного «Львенка» и все новые трамваи будут на месте. Вместе с небольшими «львятами» по улицам города ездит трехсекционный «Лев». Он и еще один односекционный трамвая были поставлены в конце прошлого года. Остальных начали привозить с 26 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Перми и Пермском крае. Разъяснение дал заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок

ИСТОЧНИК KP.RU