2020-04-01T07:57:35+03:00
Происшествия

Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя

Мужчина напал на женщину с ножом
Лилия Абибулаева
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он заключен под стражуВ отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он заключен под стражуФото: Василий Вахрин
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Александр Бастрыкин поручил наградить прохожих и сотрудника МЧС, которые помогли задержать грабителя, напавшего на пенсионерку с ножом.

На прошлой неделе жительница Индустриального района сняла в банкомате 20 тысяч рублей. Когда женщина вышла из банка на нее набросился грабитель. У мужчины был нож.

Крик и мольбы о помощи услышали прохожие и кинулись на помощь. Пенсионерку спасли, а грабителя задержали. Одним из прохожих оказался сотрудник МЧС.

- В тот день я находился в отпуске, - рассказывает Сергей, - проезжал на автомобиле по улице Карпинского, увидел потасовку и решил вмешаться. Когда подбежал ближе понял, что на пенсионерку напали. В тот момент налетчика повалил на землю второй прохожий. Мы обезвредили преступника, убрали из его рук нож, а затем завели его в близлежащее здание и вызвали полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он заключен под стражу

ИСТОЧНИК KP.RU

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