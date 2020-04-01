Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя
Александр Бастрыкин поручил наградить прохожих и сотрудника МЧС, которые помогли задержать грабителя, напавшего на пенсионерку с ножом.
На прошлой неделе жительница Индустриального района сняла в банкомате 20 тысяч рублей. Когда женщина вышла из банка на нее набросился грабитель. У мужчины был нож.
Крик и мольбы о помощи услышали прохожие и кинулись на помощь. Пенсионерку спасли, а грабителя задержали. Одним из прохожих оказался сотрудник МЧС.
- В тот день я находился в отпуске, - рассказывает Сергей, - проезжал на автомобиле по улице Карпинского, увидел потасовку и решил вмешаться. Когда подбежал ближе понял, что на пенсионерку напали. В тот момент налетчика повалил на землю второй прохожий. Мы обезвредили преступника, убрали из его рук нож, а затем завели его в близлежащее здание и вызвали полицию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он заключен под стражу
ИСТОЧНИК KP.RU