2020-04-01T07:48:14+03:00
Происшествия

Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета

Такое распоряжение дал Александр Бастрыкин
Лилия Абибулаева
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По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».Фото: Василий Вахрин
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В ночь на 28 марта в частном секторе микрорайона Висим в Перми обнаружили труп 58-летней женщины, которую загрызли собаки.

Женщина возвращалась из гостей. На улице Клыкова на нее напали бездомные собаки.От полученных укусов погибла на месте. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава

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Во вторник, 31 марта, глава следственного комитета России дал поручение перевести дело в центральный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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