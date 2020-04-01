Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета

1 Апр 2020 2020-04-01T07:48:14+03:00

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В ночь на 28 марта в частном секторе микрорайона Висим в Перми обнаружили труп 58-летней женщины, которую загрызли собаки.

Женщина возвращалась из гостей. На улице Клыкова на нее напали бездомные собаки.От полученных укусов погибла на месте. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

Во вторник, 31 марта, глава следственного комитета России дал поручение перевести дело в центральный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU