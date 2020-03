Медики показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом

Журналисты kp.ru изучили инструкцию для врачей об опасном заболевании. Главное осложнение коронавируса – пневмония. Но она отличается о том, которая вызвана от бактериальной или пневмонии, вызванной свиным гриппом.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania