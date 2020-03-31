Медики показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T12:31:59+03:00

Следы вируса останутся даже после выздоровления

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Журналисты kp.ru изучили инструкцию для врачей об опасном заболевании. Главное осложнение коронавируса – пневмония. Но она отличается о том, которая вызвана от бактериальной или пневмонии, вызванной свиным гриппом.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Медики называют это симптомом матового стекла со множеством округлых пятен.

Врачи отмечают, что коронавирус оставляет серьезный след на легких пациента. Последствия не проходят даже после выздоровления.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские ученые создали высокоточный тест для определения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU