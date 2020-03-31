2020-03-31T11:40:57+03:00
Общество

Российские ученые создали высокоточный тест для определения коронавируса

Он прошел клинические испытания
Лилия Абибулаева
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Благодаря новому тесту у ведомства появился новый эффективный инструмент в борьбе с пандемией. Фото: Управление РоспотребнадзораБлагодаря новому тесту у ведомства появился новый эффективный инструмент в борьбе с пандемией. Фото: Управление Роспотребнадзора
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Специалисты ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики COVID-19. Препарат прошел все клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования. Тест позволяет наиболее точно выявить инфекцию, а также отличить ее от других родственных вирусов.

- Набор реагентов АмплиСенс® Cov-Bat-FL выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5-10 копий ДНК в реакции, и не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека, - отметили в Роспотребназоре.

Благодаря новому тесту у ведомства появился новый эффективный инструмент в борьбе с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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