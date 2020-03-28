2020-03-28T13:49:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Союз журналистов Пермского края предложил включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку

Председатель СЖ обратился к краевым властям с просьбой ввести налоговые льготы для средств массовой информации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Председатель краевого союза журналистов Игорь Лобанов обратился к краевому правительству с предложением в связи с пандемией коронавируса ввести налоговые льготы для СМИ.

«В ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, как никогда важна работа журналистов, - говорится в обращении. - Объективное информирование граждан о ходе противовирусной кампании, адекватное освещение принимаемых региональными властями мер, рациональная и взвешенная оценка событий – задача государственной важности. В кризисной ситуации социальная роль СМИ возрастает многократно. Однако отрасль медиа сегодня находится на грани выживания».

Как отметил Игорь Лобанов, доходы региональных СМИ резко сокращаются в связи со снижением продажи изданий населению через точки продаж. А отрасли экономики, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии, являются основными рекламодателями для подавляющего большинства изданий.

«В связи с этим прошу незамедлительно включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку Правительства Пермского края», - пишет в обращении Игорь Лобанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Союз журналистов Пермского края предложил включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку
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