Борьба городских властей и владельцев киосков идет с переменным успехом. Победить пока не может ни одна из сторон.

«За три квартала за журналом не пойдешь»

Еще три месяца тому назад возле нашего дома стояли три киоска: овощной, кондитерский и газетный. Удобно – возвращаешься вечером после работы, на поход в магазин сил нет, а купить мимоходом нужные продукты и товары можно. Но постепенно, один за другим, исчезла вся троица. Оказалось, они не вошли в схему размещения НТО (нестационарных торговых объектов), принятую в Перми. И владельцам пришлось снести свои торговые точки.

В центр Перми вернутся 43 газетных киоска 00:00 00:00

Газетный киоск держался дольше остальных. Но и он сдал свои позиции. Теперь, чтобы купить газету или журнал, авторучку или сборник кроссвордов, придется идти за несколько кварталов. И после работы делать это вряд ли захочется.

- У газетных киосков есть своя специфика: люди привыкли покупать прессу по дороге на работу или домой, - поясняет председатель ассоциации «Издатели и распространители периодической печатной продукции Пермского края» Дмитрий Еремин. - Павильон с фруктами можно перенести на два-три квартала, это на объемы продаж не повлияет. Но если киоск с прессой перенести хотя бы на 200 метров, человек не пойдет туда специально за газетой или журналом.

Поэтому владельцы газетных киосков усиленно бьются за свои привычные места. Особенно те, что находятся в центре Перми, где большой поток прохожих, а значит, и потенциальных покупателей. Власти же, наоборот, пытаются полностью освободить центральные улицы от разномастных павильончиков, не делая при этом различия между газетными киосками и ларьками по продаже шавермы.

По нормативам в нашем городе на муниципальной земле должно быть 126 киосков, торгующих печатными изданиями. Сейчас их около 70. Только в центре Перми из схемы размещения НТО исключили 43 киоска по продаже прессы.

На сторону газетчиков встал суд. Еще в марте Ленинский районный суд признал недействующим Постановление администрации Перми «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» в отношении НТО со специализацией «Печать». То есть решил, что исключать газетные киоски из схемы нельзя.

В понедельник, 29 июля, Пермский краевой суд оставил это решение в силе. Так что 43 газетных киоска вернутся на привычные места в центре города.

Тем временем битвы за НТО перешли уже на уровень Верховного суда.

Штрафы растут

- Нельзя сажать в тюрьму за переход улицы на красный свет - это несоразмерное наказание, - горячится юрист Дмитрий Оксюта, директор ООО «Эфир-медиа». – Аналогично и суммы штрафов, которые накладывают на владельцев киосков, несоразмерны тому вреду, который может быть причинен этим правонарушением. Никакого обоснования для огромных размеров штрафов за размещение НТО нет. И их надо считать незаконными.

Дело в том, что прошлой весной депутаты Пермской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства и запретили размещать любые киоски во дворах многоквартирных домов. А за нарушение этих правил стали штрафовать владельцев киосков. Вначале эти штрафы составляли 90 - 100 тысяч рублей. А с 1 мая 2019 года их размер вырос до 250 - 300 тысяч рублей. Причем такие суммы назначали за каждый киоск.

За год общая сумма штрафов, назначенных за незаконное размещение НТО, составила почти 20 миллионов рублей.

- В июне владельцам киосков удалось выиграть в краевом суде процесс по оспариванию штрафов, предусмотренных законом «Об административной ответственности в Пермском крае», - рассказал Дмитрий Оксюта. - Сейчас обе стороны подали апелляции в Верховный суд. Истцов не устраивает, что оспоренные статьи признаются недействующими с момента вступления в силу решения суда. То есть месяца через три. И получается, что, хотя штрафы и признали незаконными, уже заплаченные деньги будет сложно вернуть. А мы хотим добиться признания штрафов незаконными и недействующими с момента принятия закона.

Тем временем администрация города сделала свой ход: не дожидаясь решения Верховного суда, предложила Законодательному собранию ввести новый пункт в краевой закон - увеличить нижний предел штрафа за размещение НТО до 300 тысяч.