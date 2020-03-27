2020-03-27T15:14:59+03:00
Общество

Группа компаний ПЗСП меняет график работы

В связи с объявленными мерами по борьбе с распространением коронавируса компания будет решать все вопросы дистанционно
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: ПЗСПФото: ПЗСП
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Лучшим решением на объявленную выходную неделю с 28 марта по 5 апреля будет

оставаться дома. Компания ПЗСП заботится о здоровье своих клиентов и готова решать все

вопросы дистанционно, по телефону 8-800-300-7977, через онлайн-чат на сайте pzsp.ru или в социальной сети ВКонтакте.

Все офисы продаж ПЗСП будут закрыты. На период с 28 марта по 5 апреля

приостанавливается производство и отгрузка готовой продукции, строительные работы и

работу по подготовке строительных площадок. Все работники будут находиться дома.

Приостановка работ не приведет к изменению сроков сдачи объектов: ближайшие дома,

планируемые к сдаче – Целинная, 53 (1 пусковой комплекс) и 5-я Каховская, 8в – находятся в высокой степени готовности и будут сданы в срок.

Выбрать квартиру, рассчитать ипотеку и оставить заявку на консультацию легко можно

на нашем сайте pzsp.ru. Приобрести и оплатить продукцию ПЗСП теперь можно дистанционно,через сайт td-pzsp.ru. Там же доступна заявка на доставку. Доставка продукции будет производиться после завершения карантина.

Поставка продукции по договорам с юридическими лицами с 29 марта по 5 апреля также

производиться не будет. Если требуется внести изменения в график поставки, необходимо

связаться с вашим менеджером, либо по телефону 8-800-300-7977.

При возникновении вопросов по покупке квартиры или готовой продукции можно

обратиться в колл-центр. Все будние дни, включая дни карантина с 30.03.2020 по 03.04.2020, колл-центр работает в обычном режиме с 08:30 до 19:00. Единый бесплатный телефон для связи с ПЗСП по любым вопросам: 8-800-300-7977. Операторы колл-центра работают из дома и при необходимости свяжут вас с нужным специалистом.

- Компания ПЗСП желает вам крепкого здоровья! Берегите себя и близких, оставайтесь

дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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