Группа компаний ПЗСП меняет график работы
Лучшим решением на объявленную выходную неделю с 28 марта по 5 апреля будет
оставаться дома. Компания ПЗСП заботится о здоровье своих клиентов и готова решать все
вопросы дистанционно, по телефону 8-800-300-7977, через онлайн-чат на сайте pzsp.ru или в социальной сети ВКонтакте.
Все офисы продаж ПЗСП будут закрыты. На период с 28 марта по 5 апреля
приостанавливается производство и отгрузка готовой продукции, строительные работы и
работу по подготовке строительных площадок. Все работники будут находиться дома.
Приостановка работ не приведет к изменению сроков сдачи объектов: ближайшие дома,
планируемые к сдаче – Целинная, 53 (1 пусковой комплекс) и 5-я Каховская, 8в – находятся в высокой степени готовности и будут сданы в срок.
Выбрать квартиру, рассчитать ипотеку и оставить заявку на консультацию легко можно
на нашем сайте pzsp.ru. Приобрести и оплатить продукцию ПЗСП теперь можно дистанционно,через сайт td-pzsp.ru. Там же доступна заявка на доставку. Доставка продукции будет производиться после завершения карантина.
Поставка продукции по договорам с юридическими лицами с 29 марта по 5 апреля также
производиться не будет. Если требуется внести изменения в график поставки, необходимо
связаться с вашим менеджером, либо по телефону 8-800-300-7977.
При возникновении вопросов по покупке квартиры или готовой продукции можно
обратиться в колл-центр. Все будние дни, включая дни карантина с 30.03.2020 по 03.04.2020, колл-центр работает в обычном режиме с 08:30 до 19:00. Единый бесплатный телефон для связи с ПЗСП по любым вопросам: 8-800-300-7977. Операторы колл-центра работают из дома и при необходимости свяжут вас с нужным специалистом.
- Компания ПЗСП желает вам крепкого здоровья! Берегите себя и близких, оставайтесь
дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU