«Дом моей мечты». «Комсомолка» проводит фотоконкурс, от участия в котором невозможно отказаться

Дорогие пермяки, а вы заметили, что наступила весна? На улице с каждым днем становится все теплее и светлее. Хочется любить, смеяться и радоваться жизни. А мы, в «Комсомолке», решили добавить вам позитива и весеннего настроения.

Только для вас, жители Перми и Пермского края! Специальный весенний конкурс от «КП» и нашего партнера – ООО «Торговый дом ПЗСП» с прекрасным солнечным названием – «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ» и с не менее прекрасными призами победителям.

Условия участия:

Ни для кого не секрет, что более 1000 загородных домой построено на территории Пермского края по проектам и материалами строительной компании ПЗСП. Именно для вас этот конкурс.

Участники конкурса выкладывают на сайте perm.kp.ru фото своих загородных домов или коттеджей, построенных на основе проектов компании ПЗСП или с широким использованием материалов компании при строительстве.

Победителей будет два. Первый определяет путем народного голосования – участник, чье фото наберет больше всего лайков. Второго победителя выберет наш партнер ООО «Торговый домПЗСП».

Что получат победители:

Победители конкурса «Дом моей мечты» получат:

-сертификат в магазин бытовой техники на сумму по 15 тысяч рублей!!!

-профессиональную фотосессию с дальнейшей интеграцией в календарь партнера;

-призы от «Комсомольской правды».

Строительные материалы от ООО «Торговый дом ПЗСП» вы можете заказать здесь: Газобетонные блоки https://td-pzsp.ru/catalog/wall_blocks/

ЖБИ для строительства: https://td-pzsp.ru/zbi/zhbi-dlya-stroitelstva/

Проекты коттеджей: https://td-pzsp.ru/project/

Сроки конкурса:

С 2 марта 2020 года по 31 мая 2020 года

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Внимание! Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений, удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

Важно!

Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, вам необходимо авторизоваться. Для этого необходимо нажать на значок в верхнем правом углу экрана рядом со строкой поиска и выбрать способ авторизации.

Положение о конкурсе «Дом моей мечты»: https://vk.com/topic-17842188_40997452