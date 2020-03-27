2020-03-27T14:18:49+03:00
Общество

В Перми на будущей неделе все парковки будут бесплатными

Абонементы, которыми пользовались автомобилисты будут продлены на 5 дней
Лилия Абибулаева
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С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.Фото: Василий Вахрин
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В среду, 25 марта, Президент России издал указ о нерабочей неделе в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.

В администрации города уточнили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни. Все абонементы продлят на 5 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские МФЦ закрылись на карантин. Работа МФЦ приостановлена с 30 марта по 3 апреля. Уже с 4 апреля работа продолжится по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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