В Перми на будущей неделе все парковки будут бесплатными

27 Март 2020 2020-03-27T14:18:49+03:00

С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными. Фото: Василий Вахрин

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В среду, 25 марта, Президент России издал указ о нерабочей неделе в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.

В администрации города уточнили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни. Все абонементы продлят на 5 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские МФЦ закрылись на карантин. Работа МФЦ приостановлена с 30 марта по 3 апреля. Уже с 4 апреля работа продолжится по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU