В Перми на будущей неделе все парковки будут бесплатными
Абонементы, которыми пользовались автомобилисты будут продлены на 5 дней
С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В среду, 25 марта, Президент России издал указ о нерабочей неделе в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. С 30 марта по 3 апреля все парковки в центре города будут бесплатными.
В администрации города уточнили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни. Все абонементы продлят на 5 дней.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские МФЦ закрылись на карантин. Работа МФЦ приостановлена с 30 марта по 3 апреля. Уже с 4 апреля работа продолжится по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU