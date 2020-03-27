2020-03-27T13:53:56+03:00
Общество

Пермские МФЦ закрылись на карантин

Посетителей начнут принимать с 4 апреля
Лилия Абибулаева
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Работа МФЦ приостановлена с 30 марта по 3 апреля. Фото: Правительство ПрикамьяРабота МФЦ приостановлена с 30 марта по 3 апреля. Фото: Правительство Прикамья
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Все многофункциональные центры «Мои документы» закрылись на карантин. Прием посетителей временно приостановлен.

Меры принят в связи с угрозой распространения коронавируса и а связи с указом Президента о нерабочей неделе.

- Ежедневно наши филиалы посещают более 15 тысяч человек, только в филиал «Центральный-2» приходят более 2,6 тысяч заявителей. Конечно, в сложившейся эпидемиологической ситуации пребывание такого количества людей в одном месте не безопасно, - отметил Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

Работа МФЦ приостановлена с 30 марта по 3 апреля. Уже с 4 апреля работа продолжится по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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