2020-03-27T11:29:52+03:00
Происшествия

В Перми рабочий получил травму на производстве

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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На место происшествия вызвали медиков.На место происшествия вызвали медиков.Фото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадал 36-летний мужчина.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что утром в четверг, 26 марта, в Дзержинском районе на складе строительной организации упал один из рабочих. 36-летний мужчина получил травмы.

На место происшествия вызвали медиков. Врачи «скорой» осмотрели пострадавшего и отправили его в больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 9-летнего мальчика на вертолете экстренно доставили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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