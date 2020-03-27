В Перми рабочий получил травму на производстве

27 Март 2020 2020-03-27T11:29:52+03:00

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В Дзержинском районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадал 36-летний мужчина.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что утром в четверг, 26 марта, в Дзержинском районе на складе строительной организации упал один из рабочих. 36-летний мужчина получил травмы.

На место происшествия вызвали медиков. Врачи «скорой» осмотрели пострадавшего и отправили его в больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 9-летнего мальчика на вертолете экстренно доставили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU