В Пермском крае 9-летнего мальчика на вертолете экстренно доставили в больницу

27 Март 2020 2020-03-27T09:54:38+03:00

Мальчик в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Фото: Правительство Прикамья

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Пермская санавиация помогла спасти жизнь ребенку с острым аппендицитом. 24 марта 9-летнего мальчика экстренно эвакуировали из Кудымкара.

В пермскую краевую больницу школьника доставили на вертолете МИ-8 за 2 часа 30 минут. Мальчик в надежных руках врачей. Ему проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

Мальчик в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Всего с начала 2020 года вертолет санавиации выполнил 21 вылет по оказанию срочной медицинской помощи в различные регионы Пермского края

ИСТОЧНИК KP.RU