Пермские судебные приставы закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы и кафе

27 Март 2020 2020-03-27T10:32:21+03:00

В них не соблюдались требования пожарной безопасности

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В Перми сотрудники надзорных органов проверили три мини-гостиницы и одно кафе «Уральские посикунчики». В результате проверок было выявлено множество нарушений противопожарного режима и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Судебные приставы выехали по адресам хостелов «Астра», «Снегири», «Компрос 44» и кафе «Уральские посикунчики» и опечатали двери заведений. Пломбы будут регулярно проверять.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закрыли предприятие из-за вредного воздействия оборудования на сотрудников. Установка издавала слишком громкий шум

ИСТОЧНИК KP.RU