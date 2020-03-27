Пермские судебные приставы закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы и кафе
В Перми сотрудники надзорных органов проверили три мини-гостиницы и одно кафе «Уральские посикунчики». В результате проверок было выявлено множество нарушений противопожарного режима и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Судебные приставы выехали по адресам хостелов «Астра», «Снегири», «Компрос 44» и кафе «Уральские посикунчики» и опечатали двери заведений. Пломбы будут регулярно проверять.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закрыли предприятие из-за вредного воздействия оборудования на сотрудников. Установка издавала слишком громкий шум
ИСТОЧНИК KP.RU