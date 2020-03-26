В Прикамье закрыли предприятие из-за вредного воздействия оборудования на сотрудников
Установка издавала слишком громкий шум
Судебные приставы закрыли предприятие.Фото: Василий Вахрин
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Предприятие в Пермском крае закрыли из-за опасного оборудования. Сотрудники Управления Роспотребнадзора проверили компанию по производству мебели «Уральская фурнитура».
В ходе проверки было установлено, что оборудование, которое используют на предприятии издает слишком сильный шум, опасный для здоровья сотрудников. Воздействие может привести к профессиональным заболеваниям.
Суд признал ООО «Уральская фурнитура» виновным в совершении административного правонарушения и постановил приостановить работу. Судебные приставы закрыли предприятие.
ИСТОЧНИК KP.RU