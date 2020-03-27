В Прикамье закончились поиски 38-летней женщины, которая пропала два месяца назад

27 Март 2020 2020-03-27T08:14:11+03:00

Волонтеры приносят соболезнования близки и благодарят всех за помощь в поиске. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае родственники, волонтеры и полиция в течение двух месяцев искали 38-летнюю Олесю Б. Женщина ушла из дома в Чусовом 28 января и до пятницы, 27 марта, о ней не было никакой информации.

Сегодня волонтеры поискового отряда «Регио59» сообщили, что женщина нашлась. К сожалению, Олесю Б. нашли погибшей. Волонтеры приносят соболезнования близки и благодарят всех за помощь в поиске.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски 13-летней школьницы. Она пропала 25 марта

ИСТОЧНИК KP.RU