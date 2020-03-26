В Пермь привезли еще один новый трамвай

26 Март 2020 2020-03-26T14:59:33+03:00

Всего контракт заключали на девять трамваев. Фото: архив "КП"

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В Перми появился еще один «Львенок». Издание «Business Class» сообщает о том, то ООО «ПК Транспортные системы» сегодня поставили еще один новый трамвай.

Все трамваи должны быть поставлены не позднее 1 мая 2020 Сейчас на линии ходи один трехсекционный трамвай «Лев» и один «Львенок». Всего контракт заключали на девять трамваев. Производителю осталось всего шесть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на маршрут выпустили новый трамвай «Лев»

ИСТОЧНИК KP.RU