2019-12-30T12:23:48+03:00
Общество

В Перми на маршрут выпустили новый трамвай «Лев»

Ему починили габарит и украсили гирляндами
Лилия Абибулаева
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До конца праздничных каникул проезд в новых трамваях сделали бесплатным. Фото: Подслушано ПермьДо конца праздничных каникул проезд в новых трамваях сделали бесплатным. Фото: Подслушано Пермь
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Пермские трамваи готовы к празднованию Нового года. Издание «Business Class» сообщает о том, что сперва гирляндами украсили «Львенка», а потом и «Льва». Трехсекционному трамваю починили габарит. Также специалисты компании ООО «ПК Транспортные системы» украсили оба трамвая.

Трамвай «Лев» работает на маршруте № 11 «Школа №107 – Висим», «Львенок» – на направлении «№ 4 «Висим – станция Пермь II». В новогоднюю ночь (с 1:00 до 4:00) односекционный вагон будет курсировать по маршруту №5 «Бахаревка – станция Пермь II», а «Лев» сохранит прежнее сообщение. До конца праздничных каникул проезд в новых трамваях сделали бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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