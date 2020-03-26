В Перми произошел пожар в отделе службы судебных приставов
В Перми на улице бульвар Гагарина произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в среду, 25 марта. На место выехали спасатели.
Оказалось, что произошло короткое замыкание проводки на четвертом этаже здания в отделе судебных приставов. Возгорание успешно ликвидировали. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что пострадавших во время пожара нет. Все эвакуировались самостоятельно.
Спасатели проверили все этажи и запасные выходы.
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ИСТОЧНИК KP.RU