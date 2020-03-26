2020-03-26T11:47:58+03:00
Происшествия

В Перми произошел пожар в отделе службы судебных приставов

Загорелась проводка на 4 этаже
Лилия Абибулаева
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Спасатели проверили все этажи и запасные выходы.Спасатели проверили все этажи и запасные выходы.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на улице бульвар Гагарина произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в среду, 25 марта. На место выехали спасатели.

Оказалось, что произошло короткое замыкание проводки на четвертом этаже здания в отделе судебных приставов. Возгорание успешно ликвидировали. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что пострадавших во время пожара нет. Все эвакуировались самостоятельно.

Спасатели проверили все этажи и запасные выходы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закрыли предприятие из-за вредного воздействия оборудования на сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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