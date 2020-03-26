2020-03-26T09:18:38+03:00
Общество

В Перми проверят систему оповещения

Мероприятие запланировано на первую половину четверга
Лилия Абибулаева
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В первой половине дня в четверг будут запущены сиреныВ первой половине дня в четверг будут запущены сиреныФото: Василий Вахрин
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В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что в четверг, 26 марта, в Перми будут проверять региональную систему оповещения.

В первой половине дня в четверг будут запущены сирены. Мероприятие связано с подготовкой к паводку в Пермском крае. В ведомстве просят пермяков не паниковать.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки могут пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. В регионе стартовала благотворительная акция по сбору средств для борьбы с коронавирусом. Средства пойдут на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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