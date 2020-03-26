В Перми проверят систему оповещения
В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что в четверг, 26 марта, в Перми будут проверять региональную систему оповещения.
В первой половине дня в четверг будут запущены сирены. Мероприятие связано с подготовкой к паводку в Пермском крае. В ведомстве просят пермяков не паниковать.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки могут пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. В регионе стартовала благотворительная акция по сбору средств для борьбы с коронавирусом. Средства пойдут на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.
ИСТОЧНИК KP.RU