В Перми проверят систему оповещения

26 Март 2020 2020-03-26T09:18:38+03:00

В первой половине дня в четверг будут запущены сирены Фото: Василий Вахрин

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В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что в четверг, 26 марта, в Перми будут проверять региональную систему оповещения.

В первой половине дня в четверг будут запущены сирены. Мероприятие связано с подготовкой к паводку в Пермском крае. В ведомстве просят пермяков не паниковать.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки могут пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. В регионе стартовала благотворительная акция по сбору средств для борьбы с коронавирусом. Средства пойдут на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.

ИСТОЧНИК KP.RU