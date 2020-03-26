Пермяки могут пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T08:01:01+03:00

В регионе стартовала благотворительная акция по сбору средств для борьбы с коронавирусом

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Пермский благотворительный фонд социальной поддержки населения объявил р сборе средств на борьбу с коронавирусом. Благотворительная акция стартовала по поручению Дмитрия Махонина. С 25 марта пермяки могут внести свой вклад в борьбу с вирусом.

- Средства будут иметь целевой характер. Это значит, что направить их будет возможно только на борьбу с коронавирусом, - отметил Министр социального развития Прикамья Павел Фокин.

Средства пойдут на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.

Любой желающий может перечислить любую посильную сумму. При этом необходимо указать: “благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом”.

ИСТОЧНИК KP.RU