2020-03-26T08:11:17+03:00
Происшествия

В результате ДТП в Перми мужчину с многочисленными травмами отправили в больницу

Авария произошла рано утром 26 марта
Лилия Абибулаева
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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в 04:34 в Дзержинском районе Перми автомобиль «Киа» сбил 41-летнего пешехода. По предварительной информации, мужчина находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.

В результате аварии пермяк получил многочисленные травмы и его отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми полуголая женщина бродила по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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