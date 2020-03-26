В результате ДТП в Перми мужчину с многочисленными травмами отправили в больницу
В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в 04:34 в Дзержинском районе Перми автомобиль «Киа» сбил 41-летнего пешехода. По предварительной информации, мужчина находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.
В результате аварии пермяк получил многочисленные травмы и его отправили в больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми полуголая женщина бродила по проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU