2020-03-26T06:44:43+03:00
Происшествия

В центре Перми полуголая женщина бродила по проезжей части

Проезжающий транспорт не тревожил пермячку
Лилия Абибулаева
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Добравшись до другой стороны дороги, женщина пошла по обочине. Фото: скриншот с видео в chp_59Добравшись до другой стороны дороги, женщина пошла по обочине. Фото: скриншот с видео в chp_59
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В Свердловском районе Перми около ТРК «Семья» горожане заметили полуголую женщину, которая кидалась на машины.

Пермячка с пакетом и в пиджаке перешла улицу Революции не по зебре, а так, перелезая через разделительные полосы. На тормозившие перед ней автомобили, женщина кричала и шла дальше. Даже автобус не смутил пермячку.

Добравшись до другой стороны дороги, женщина больше не стала нарушать порядок и пошла по обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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