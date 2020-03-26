В центре Перми полуголая женщина бродила по проезжей части

26 Март 2020 2020-03-26T06:44:43+03:00

Добравшись до другой стороны дороги, женщина пошла по обочине. Фото: скриншот с видео в chp_59

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В Свердловском районе Перми около ТРК «Семья» горожане заметили полуголую женщину, которая кидалась на машины.

Пермячка с пакетом и в пиджаке перешла улицу Революции не по зебре, а так, перелезая через разделительные полосы. На тормозившие перед ней автомобили, женщина кричала и шла дальше. Даже автобус не смутил пермячку.

Добравшись до другой стороны дороги, женщина больше не стала нарушать порядок и пошла по обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU