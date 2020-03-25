2020-03-25T16:21:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Главный инженер пермского «УРАЛХИМа» награжден по Указу президента РФ

Юрий Шульга получил почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации»
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Фото: Пресс-служба Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: Пресс-служба Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Юрий Шульга получил почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации». 25 марта, на заседании Правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин по Указу Президента РФ вручил награды сотрудникам крупных предприятий региона.

- Пермский край сложно представить без промышленности, - подчеркнул Дмитрий Махонин, и.о. губернатора Пермского края. -Машиностроение и химическая промышленность – это столпы, на которых зиждется наша жизнь. Я говорю вам спасибо за ваш трудовой подвиг: без таких тружеников, как вы, было бы сложно чего-то добиться. Не случайно три наших города - Пермь, Кизел и Лысьва - претендуют на звание городов трудовой славы.

Юрий Владимирович Шульга в 1989 году окончил Харьковский политехнический институт и по распределению трудоустроился в северодонецком «Оргхиме». Почти сразу отправился на первый объект в г. Мары на юге Туркмении. Через полтора года – новый переезд на объект в Днепродзержинск, где располагалось производство аммиака, схожее с нынешним агрегатом на березниковском «Азоте» холдинга «УРАЛХИМ». Затем – в г. Россошь Воронежской области.

В 1993 году в Перми на заводе «Минеральные удобрения» требовались высококвалифицированные специалисты. Юрий Шульга вместе с семьёй вновь решился на переезд и устроился на должность аппаратчика конверсии цеха по производству аммиака пермских «Минеральных удобрений». Через четыре года он стал начальником смены. Этому способствовал большой опыт, полученный во время работы на аналогичном агрегате в Россоши.В 2008 году Юрий Шульга стал начальником производственного отдела, тремя годами позже –главным технологом. С февраля 2012 года – сразу после входа завода в состав холдинга «УРАЛХИМ» – Юрий Шульга был назначен главным инженером предприятия. Под его руководством успешно реализованы важные инвестиционные проекты: увеличена производительность агрегата аммиака, запущено производство микроприллированного карбамида, увеличена фасовка карбамида в мягкие контейнеры.

- Юрий Шульга – профессионал высочайшего класса, - говорит Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». - Он будто синхронизирован с предприятием: не только досконально знает его, но и чувствует, что происходит в каждый момент времени. Трудовой коллектив это прекрасно знает. В итоге, во-первых, под таким чутким контролем невозможно работать спустя рукава. А во-вторых, в сложной ситуации всегда есть возможность обратиться за советом и помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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