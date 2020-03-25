Ветеранам «Азота» вручают юбилейные медали

25 Март 2020 2020-03-25T16:15:56+03:00

В год Памяти и Славы по Указу Президента Российской Федерации участники войны и труженики тыла награждаются юбилейными медалями за мужество и заслуги перед Отечеством

Изменить размер текста: A A

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» награду получит 41 человек. Еще 134 медали будут вручены ветеранам, проживающим в округах депутатов-азотчиков.

Первые медали в начале марта за мужество и заслуги перед Отечеством получили азотчики-участники войны Анатолий Чудинов и Юрий Бобылев. Отметим, награждение прошло с соблюдением режима безопасности на фоне коронавирусной пандемии.

Юрию Бобылеву в марте 2020 года исполнилось 94 года. 44 года Юрий Степанович проработал на заводе, был секретарем комитета комсомола, прошел путь от машиниста компрессора в аммиачном производстве до старшего инженера производственно-технического отдела. Поздравил его с днем рождения и вручил памятную медаль депутат Березниковской городской Думы, Руководитель административной службы филиала «Азот» Владимир Иопа.

- С детства и дед, и отец учили ничего не бояться, - вспоминает Юрий Бобылев, ветеран Великой Отечественной войны. - Если считаешь, что-то невозможно сделать – делай и все получится! Больше учись, читай. Отец ушел добровольцем на фронт в самом начале войны. В 1942 году в 15 лет я был зачислен в Архангельскую школу юнг. Но когда уже заканчивался срок обучения, мы с товарищами попали под бомбежку. Я получил травму головы, в результате которой серьезно пострадало зрение. После лечения в госпитале вернулся в Березники, а в ноябре 1943 года вновь был призван в армию и направлен на учебу в артиллерийское училище. В 1944 году делегирован на комсомольскую работу в одно из военных училищ Свердловской области. Тогда шли бои в Украине. Меня посылали в командировку два раза. Нам передавали военнопленных, и мы сопровождали их в Свердловск и в Соликамск.

В Совете ветеранов филиала «Азот» состоит на учете два участника ВОВ, 39 тружеников тыла и более 400 детей войны. Кстати, дети войны получат памятные знаки Пермского края.

Депутаты-азотчики также поздравят ветеранов, проживающих в округах. Всего до 9 мая медали за мужество и заслуги перед Отечеством в Березниках получит 601 участник войны и труженик тыла.

- Эти медали - лишь небольшая часть той благодарности, которую мы испытываем к героям, ветеранам войны и труженикам тыла, - рассказал Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». - Невозможно переоценить подвиг, который они совершили. Троим нашим азотчикам присвоено звание Героя Советского Союза. Искренне рад, что в добром здравии сейчас двое наших участников Великой Отечественной войны. Весь год Памяти и Славы будет проходить на «Азоте» под знаком 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU