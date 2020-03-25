2020-03-25T10:47:28+03:00
Происшествия

В Перми у сотрудника обслуживающей организации отдела образования нашли туберкулез

Он находится на больничном
Лилия Абибулаева
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Угрозы для окружающих нетУгрозы для окружающих нетФото: Василий Вахрин
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В Перми местные жители пожаловались на то, что сотрудник общественной организации болен туберкулезом. В пресс-службе департамента образования информацию подтвердили, но отметили, что угрозы заражения нет.

- Данная ситуация известна в департаменте образования. С начала марта сотрудник не находится на рабочем месте, сейчас находится на больничном, — сообщили в ведомстве. — Угрозы для окружающих нет

Напомним, ранее мы писали о том, что у учащегося одной из школ Перми нашли туберкулез. Здание учреждения уже продезинфицировали. После завершения карантина школа будет работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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