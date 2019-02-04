2019-02-04T20:38:13+03:00
Общество

У учащегося одной из школ Перми нашли туберкулез

Здание учреждения уже продезинфицировали
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В одной из школ Перми выявлен случай заболевания ребенка туберкулезом.

- Администрация учебного заведения предприняла полный комплекс мер: специалисты службы дезинфекции обработали все помещения школы, сотрудники и учащиеся прошли дополнительные обследования, - сообщили в пресс-службе департамента образования Перми. – После завершения карантина школа будет работать в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что у помощника воспитательницы детского сада Кизела был якобы обнаружен туберкулез. Возмущенные родители обратились в прокуратуру города. Но, как рассказали в управлении образования Кизела, женщина несколько месяцев находилась на больничном. Ей поставили диагноз - воспаление легких. На фоне болезни у жительницы Кизела возникло осложнение. Никакого официального подтверждения, что женщина была больна туберкулезом, так и не появилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похитили 36 тысяч рублей: двоих жителей Перми осудили за взломы киосков по продаже воды
Хореограф Егор Дружинин проведет в Перми кастинг в мюзикл
Пермская пара завоевала «бронзу» на Первенстве России по фигурному катанию и поедет на чемпионат мира
В выходные электричка сбила 57-летнюю пермячку
Акция «Твоя первая квартира» продлена на месяц
В Перми пройдет прямая линия, посвященная будущим первоклассникам
«Опасайтесь обморожений». В Пермском крае мороз усилится до -38 градусов
В Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика, чтобы попасть в квартиру алиментщика
Глава пермского минздрава проверила больницу, в которой нашли клопов и тараканов
Двое пермяков вышли в финал конкурса «Лидеры России»
Пермская прокуратура ответит на вопросы о бытовых дебоширах
«Упал и потерял сознание». В Перми осужден охранник, который ударил магазинного вора
В Прикамье инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего автомобиля