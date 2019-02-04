У учащегося одной из школ Перми нашли туберкулез

СЕГОДНЯ 20:30 2019-02-04T20:38:13+03:00

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В одной из школ Перми выявлен случай заболевания ребенка туберкулезом.

- Администрация учебного заведения предприняла полный комплекс мер: специалисты службы дезинфекции обработали все помещения школы, сотрудники и учащиеся прошли дополнительные обследования, - сообщили в пресс-службе департамента образования Перми. – После завершения карантина школа будет работать в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что у помощника воспитательницы детского сада Кизела был якобы обнаружен туберкулез. Возмущенные родители обратились в прокуратуру города. Но, как рассказали в управлении образования Кизела, женщина несколько месяцев находилась на больничном. Ей поставили диагноз - воспаление легких. На фоне болезни у жительницы Кизела возникло осложнение. Никакого официального подтверждения, что женщина была больна туберкулезом, так и не появилось.

ИСТОЧНИК KP.RU