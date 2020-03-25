В Прикамье пожилым людям, оказавшимся на карантине, помогают волонтеры

25 Март 2020 2020-03-25T08:53:47+03:00

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В Пермском крае, как и в других регионах, где выявлены случаи коронавируса, открыт штаб помощи пожилым людям. Волонтеры помогают пенсионерам, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу, в приобретении продуктов, лекарств, бытовой химии.

Штаб волонтеров-медиков работает на базе регионального офиса Общероссийского народного фронта.

- В волонтеры записалось более 70 человек, и набор продолжается. К нам может присоединиться любой желающий старше 18 лет, с прививкой от гриппа, - рассказала региональный координатор «Волонтеров-медиков» в Пермском крае Анастасия Зацепурина. - Заявки от пожилых людей на приобретение продуктов и лекарств, а также выгул собак и оплату коммунальных услуг можно отправлять на телефон единого call-центра: 8-800-200-34-11. Звонок бесплатный.

Первые обращения жителей Пермского края поступили в четверг. Уже на следующий день первой обратившейся пенсионерке была доставлена продуктовая корзина. В настоящее время отработано 12 заявок. Большая часть из них касается доставки продуктов и лекарств.

С работой штаба волонтеров познакомился глава Пермского края Дмитрий Махонин.

- Мы должны помогать нашим землякам, старшему поколению, особенно тем, у кого нет близких, которые могли бы сходить за продуктами или помочь с платежами, – заметил глава региона. – Еще важно, чтобы волонтеры и социальные участковые, которые за день могут несколько раз посетить места массового скопления людей, были защищены.

В Прикамье ряд промышленных предприятий начали производить средства индивидуальной защиты. В частности, АО «Сорбент» запустило новую линию по изготовлению защитных масок. Предприятие готово поставлять маски в организации и сферы, в которых обслуживается большое количество людей: транспорт, отрасль ЖКХ, банки, продуктовые сети. Ожидается, что первая поставка масок будет в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU