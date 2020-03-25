Медицинское обслуживание, поддержка детей и гарантия пенсии – какие поправки в Конституцию поддерживают россияне

25 Март 2020 2020-03-25T06:53:26+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

В пять наиважнейших поправок в Конституцию попали доступность и качество медицинского обслуживания, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны, адресная социальная поддержка и обязательная индексация пенсий. Эти поправки отметило от 92 до 95% опрошенных.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Но возможен перенос в связи с коронавирусной инфекцией.

- Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить подобные мероприятия, - отметил Президент Владимир Путин. - Потому что при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан

Тем не менее Пермский край готовится к проведению голосования. 18 марта завершился прием заявок на вступление во всероссийский корпус «Волонтеры Конституции». Желание стать участниками волонтерского корпуса изъявили более 1600 жителей Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU