2020-03-24T18:55:58+03:00
Происшествия

«На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики» .В Перми осудили владельцев дома для престарелых, издевавшихся над своими постояльцами

Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Дом престарелых находился в трехэтажном особняке на Нагорном.Дом престарелых находился в трехэтажном особняке на Нагорном.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Индустриальном суде Перми вынесли приговор владелице частного приюта для престарелых Лидии Кротовой и ее компаньону. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в декабре 2018 года в надзорные органы поступила жалоба от родственников одной из пожилых постоялиц пансионата «Мария», расположенного в трехэтажном особняке на Нагорном. Комиссия, пришедшая с проверкой, обнаружила, что пожилые постоялицы были привязаны к кроватям веревками, на одной из коек лежало тело умершей женщины. После этого Лидию Кротову судили. Она получила условный срок в один год и 4 месяца. Но она просто сменила вывеску у приюта, и в августе того же года «Мария» стала называться «Надеждой».

В феврале прошлого года после того, как в больницу привезли одного из постояльцев приюта в крайней степени истощения, сотрудники полиции взяли приступом «Надежду», взломав дверь приюта, и увидели, что на кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики.

- Было вновь возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили в прокуратуре Индустриального района. - После того как преступные действия Кротовой были пресечены, ее пособник самостоятельно продолжил оказывать услуги по размещению и оказанию медицинской помощи престарелым гражданам. Суд признал обоих виновными и назначил Кротовой наказание в виде лишения свободы сроком на один год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года, а ее пособнику - в виде обязательных работ сроком 350 часов. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ:

Постояльцев привязывали к кроватям, а одна старушка лежала в палате мертвой

Шокирующие результаты проверки в пермском доме престарелых

Но родные постояльцев довольны и не имеют претензий (подробнее…)

«Без еды и воды». Силовики штурмом брали частный приют, в котором издевались над престарелыми людьми

Приют закрыли год назад после того, как обнаружили умершую женщину, но интернат сменил вывеску и продолжил работать (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики» .В Перми осудили владельцев дома для престарелых, издевавшихся над своими постояльцами
Время бесплатной пересадки на автобусном маршруте №36 увеличат до часа
Пермские депутаты предложили Контрольно-счетной палате проинспектировать заключение договоров с перевозчиками
«Температуру измеряем незаметно». Главный санитарный врач страны рассказала о мерах профилактики коронавируса
Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат
Коронавирус в Перми: пермякам рассказали, какие больницы будут заполняться при неблагоприятном развитии ситуации
Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: в поселке Майский откроют третий обсерватор
В Перми появится новый хирургический корпус на 400 коек
Дмитрий Махонин: Необходимо доставлять продукты на дом людям, находящимся на самоизоляции
В Прикамье пациентам с хроническими заболеваниями будут выдавать рецепты на дому
В Пермском крае выросло число тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом
У владельцев карт «Клуб ПЗСП» стало больше возможностей для покупок и отдыха
В Перми с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача одной из больниц
«А как же тогда регулярно мыть руки?» Пермские депутаты предложили во время режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса не отключать в домах воду
«Пожалуйста, останьтесь дома». Березниковские врачи присоединились к челленджу и попросили жителей соблюдать меры безопасности
Более 33 тысяч должников за тепло в Пермском крае получили «красные» квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
В Перми три человека пострадали в ДТП с автобусом
Пермская администрация выставила на торги еще несколько городских маршрутов
В Прикамье молодой человек напал на 10-летнего школьника