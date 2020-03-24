«На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики» .В Перми осудили владельцев дома для престарелых, издевавшихся над своими постояльцами

24 Март 2020 2020-03-24T18:55:58+03:00

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В Индустриальном суде Перми вынесли приговор владелице частного приюта для престарелых Лидии Кротовой и ее компаньону. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в декабре 2018 года в надзорные органы поступила жалоба от родственников одной из пожилых постоялиц пансионата «Мария», расположенного в трехэтажном особняке на Нагорном. Комиссия, пришедшая с проверкой, обнаружила, что пожилые постоялицы были привязаны к кроватям веревками, на одной из коек лежало тело умершей женщины. После этого Лидию Кротову судили. Она получила условный срок в один год и 4 месяца. Но она просто сменила вывеску у приюта, и в августе того же года «Мария» стала называться «Надеждой».

В феврале прошлого года после того, как в больницу привезли одного из постояльцев приюта в крайней степени истощения, сотрудники полиции взяли приступом «Надежду», взломав дверь приюта, и увидели, что на кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики.

- Было вновь возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили в прокуратуре Индустриального района. - После того как преступные действия Кротовой были пресечены, ее пособник самостоятельно продолжил оказывать услуги по размещению и оказанию медицинской помощи престарелым гражданам. Суд признал обоих виновными и назначил Кротовой наказание в виде лишения свободы сроком на один год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года, а ее пособнику - в виде обязательных работ сроком 350 часов. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU