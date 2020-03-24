2020-03-24T13:27:35+03:00
Общество

Дмитрий Махонин: Необходимо доставлять продукты на дом людям, находящимся на самоизоляции

В Перми прошел Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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В работе Оперативного штаба в режиме видеоконференцсвязи впервые приняли участие руководители 47 крупных промышленных предприятий. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что важно дать возможность сотрудников предприятий брать больничные или уходить на самоизоляцию в рамках профилактики распространения коронавируса.

- В первую очередь это касается сотрудников, у которых есть многодетные семьи. Вы знаете, что у нас карантин, есть определенные ограничения по посещению школ. Получается, что дети предоставлены сами себе, если родители находятся на работе. Это недопустимо, - заявил Дмитрий Махонин.

Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю, главный санитарный врач Виталий Костарев подчеркнул, что в случае появления симптомов ОРВИ, либо после возвращения из заграничных поездок руководители предприятий должны незамедлительно отправлять домой этих сотрудников.

- В Пермском крае организована бесперебойная поставка товаров первой необходимости, - доложил заместитель председателя правительства – министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов. – Сейчас уже ведутся переговоры со службами доставки продуктов на дом. Причем мы говорим о том, чтобы была возможность доставлять не только готовые блюда, но и продукты из магазинов.

Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос доставки продовольствия в кратчайшие сроки, чтобы представители старшего поколения и другие жители региона, находящиеся на самоизоляции, могли выбрать для себя полноценный обед, который за приемлемую цену будет доставлен им на дом.

Отметим, на сегодня в Пермском крае зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 32 пациента, на самоизоляции дома без симптомов находятся 1916 человек – это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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