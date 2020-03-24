У владельцев карт «Клуб ПЗСП» стало больше возможностей для покупок и отдыха

24 Март 2020 2020-03-24T12:59:46+03:00

Чтобы получить карту «Клуба ПЗСП», покупателям квартир от АО «ПЗСП» достаточно просто заполнить анкету на сайте

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Бонусная программа АО «ПЗСП» выходит на новый уровень. Сегодня к «Клубу ПЗСП» присоединились уже более 60 компаний. А это значит, что у работников предприятия и покупателей его квартир стало больше возможностей для полезных приобретений и интересного отдыха.

Программа «Клуб ПЗСП» действует на АО «ПЗСП» с 2009 года. Ее участниками автоматически становятся сотрудники предприятия и покупатели его квартир. В настоящее время члена клуба являются почти 5000 жителей Прикамья. Программа позволяет воспользоваться скидками и спецпредложениями от предприятия и его партнёров. Например, скидку можно получить в партнерских магазинах мебели или бытовой техники и сразу обустроить свою новую квартиру от ПЗСП.

Кроме того, начиная с 2019 года, каждый член Клуба ПЗСП может получать хорошие деньги за рекомендацию наших квартир потенциальным клиентам.

Список предприятий партнеров постоянно пополняется, актуальную версию вы всегда можете уточнить на сайте Клуба ПЗСП (https://pzsp.ru/realty/club/). Чтобы получить карту «Клуба ПЗСП», покупателям квартир от АО «ПЗСП» достаточно просто заполнить анкету на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU