В Перми три человека пострадали в ДТП с автобусом
Авария произошла 23 марта
Медикои осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми на перекрестке улиц Бульвар Гагарина и Старцева столкнулись автобус маршрута №14 и легковой автомобиль. В результате столкновения пострадали три человека. 5-летняя девочка получила ушиб мягких тканей.
На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медикои осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь. Все пострадавшие отказались от госпитализации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полицейский не смог восстановиться на службе из-за пьяной езды. Также он не был включен в полис ОСАГО
ИСТОЧНИК KP.RU