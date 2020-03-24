2020-03-24T11:46:47+03:00
Происшествия

В Перми три человека пострадали в ДТП с автобусом

Авария произошла 23 марта
Лилия Абибулаева
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Медикои осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь.Медикои осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на перекрестке улиц Бульвар Гагарина и Старцева столкнулись автобус маршрута №14 и легковой автомобиль. В результате столкновения пострадали три человека. 5-летняя девочка получила ушиб мягких тканей.

На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медикои осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь. Все пострадавшие отказались от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полицейский не смог восстановиться на службе из-за пьяной езды. Также он не был включен в полис ОСАГО

ИСТОЧНИК KP.RU

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