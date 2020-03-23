В Перми полицейский не смог восстановиться на службе из-за пьяной езды
Свердловский суд Перми отказал бывшему полицейскому в восстановлении на службе. Мужчину уволили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А также бывший старший инспектор ДПС не был внесен в полис ОСАГО.
Не согласившись с приказом, мужчина обратился в суд. Он хотел, чтобы приказ о его увольнении признали незаконным и отменили.
- В ходе проведенной проверки и в судебном заседании факт управления сотрудником правоохранительных органов автомобилем после употребления спиртного, а также факт управления транспортным средством, будучи невнесенным в полис ОСАГО, нашел свое подтверждение, - сообщили в пресс-службе суда.
ИСТОЧНИК KP.RU