В Перми полицейский не смог восстановиться на службе из-за пьяной езды

23 Март 2020 2020-03-23T09:30:45+03:00

Не согласившись с приказом, мужчина обратился в суд. Фото: Василий Вахрин

Также он не был включен в полис ОСАГО

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Свердловский суд Перми отказал бывшему полицейскому в восстановлении на службе. Мужчину уволили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А также бывший старший инспектор ДПС не был внесен в полис ОСАГО.

Не согласившись с приказом, мужчина обратился в суд. Он хотел, чтобы приказ о его увольнении признали незаконным и отменили.

- В ходе проведенной проверки и в судебном заседании факт управления сотрудником правоохранительных органов автомобилем после употребления спиртного, а также факт управления транспортным средством, будучи невнесенным в полис ОСАГО, нашел свое подтверждение, - сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU