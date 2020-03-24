Пермская администрация выставила на торги еще несколько городских маршрутов

24 Март 2020 2020-03-24T11:15:31+03:00

Начальная цена всех контрактов варьируется от 762 миллионов до 1, 76 миллиардов рублей. Фото: архив "КП"

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В Перми объявлена вторая часть аукционов. С победителями заключат пятилетние контракты. Издание «Business Class» сообщает о том, что на торги выставили девять маршрутов: № 15, № 36, № 14, № 3 и 10, № 27, № 1 и 67, № 4.

Начальная цена всех контрактов варьируется от 762 миллионов до 1, 76 миллиардов рублей. Заявки на участие по лотам с 1 по 14 можно подать до 20 апреля. По остальным раньше - до 15.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье проверят систему оповещения. Это делается при подготовке к паводку. Проверка запланирована на четверг, 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU