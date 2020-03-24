2020-03-24T07:39:54+03:00
Общество

В Прикамье проверят систему оповещения

Это делается при подготовке к паводку
Лилия Абибулаева
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Проверка запланирована на четверг, 26 мартаПроверка запланирована на четверг, 26 мартаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае проверят систему регионального оповещения. В Министерстве территориальной безопасности просят жителей края сохранять спокойствие, проверка сирен - ежегодное мероприятие при подготовке сил и средств к паводку.

Проверка запланирована на четверг, 26 марта. На территории края будут включены системы оповещения.

Напомним, ранее мы писали о том, что частные бассейны Перми закроются на карантин. В Прикамье отменены все культурные мероприятия численностью больше 50 человек, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, закрываются кинотеатры и музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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