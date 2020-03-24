2020-03-24T09:59:33+03:00
Общество

В Пермском крае проверили радиационный фон

Замеры проводили в 7 районах края
Лилия Абибулаева
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Специалисты измеряют уровень мощности дозы гамма-излученияСпециалисты измеряют уровень мощности дозы гамма-излученияФото: архив "КП"
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В Пермском крае специалисты Роспотрбнадзора провели уровень радиации в крае. В рамках социально-гигиенического контроля замеры производили в 7 точках контроля, расположенные в населенных пунктах: Пермь, Кунгур, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха, Чернушка.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что на территориях проводят измерения уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности.

На данный момент уровень радиации не превышает гигиенический норматив.

Напомним, ранее мы писали о том, что могут ли пермяки пройти обследование на коронавирус, если они не выезжали за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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